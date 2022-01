Caso Djokovic | finita l' udienza | oggi il verdetto

Advertising

Corriere : Nadal: «Djokovic? Nessun giocatore è più importante degli Australian Open» - Eurosport_IT : Le parole del Premier Australiano Scott Morrison, sul caso Djokovic ?????? ? - RobertoBurioni : Djokovic 1) ha ammesso di non essersi vaccinato, quindi di essere un irresponsabile; 2) ha ammesso di avere avuto… - FScalmati : RT @annidicera: #Australia ancora divisa sul caso #Djokovic #AusOpen #AustralianOpen #DjokovicOut - infoitsport : LIVE! Djokovic, day 13: tutte le notizie in tempo reale sul caso di Novak Djokovic -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Djokovic

Ilè arrivato in Australia il 5 gennaio per partecipare agli Australian Open che inziano lunedì 17. In aeroporto è stato però bloccato e interrogato per alcune irregolarità ...Novakha impugnato la decisione di revoca del visto decisa dal Governo australiano. Ilin mano alla Corte Federale: terminata da poco l'udienza decisiva. 'La corte potrebbe riunirsi nel ...Nuove rivelazioni e una positività nascosta dal tennista. L'Australia ha deciso per la linea dura contro il giocatore no-vax: è in stato di fermo. Domenica la nuova sentenza ...Attesa nella mattinata italiana, la serata australiana, la sentenza riguardante il caso del tennista serbo Novak Djokovic, dopo la cancellazione del suo visto per l'ingresso in Australia, per difender ...