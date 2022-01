(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiFerrara – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo della Spal. L’allenatore calabrese ha commentato ladei giallorossi, scesi in campo al “Mazza” per affrontare la formazione di Roberto Venturato. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i ferraresi. Rammarico – Dispiace per il risultato finale perché la squadra ha fatto una grande partita. L’unica cosa negativa inè che devi chiuderle, il calcio è così e rischi di perderla dopo aver fatto una grande gara. Bisogna ripartire, andando a correggere gli errori. Dovremo essere più incisivi sotto porta. Singoli – La squadra sta crescendo nel collettivo, non solo nei singoli. Vedo una ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caserta: 'Ripartiamo dalla prestazione, certe partite vanno chiuse' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Ripartiamo

CasertaWeb

... come l'ultimo: "Burnout", inserito nella rassegna organizzata dal comune didal teatro". Alessandra NataleBasta osservarlo in campo con la squadra di Fabioe nei giorni scorsi durante il ...da Lapadula. Dal 2016 al 2021 ha giocato in A con Milan, Genoa, Lecce e Benevento. Il salto più ...Oggi si recupera una delle due partite rinviate di Serie B prima della sosta forzata prima di Natale: Benevento - Monza alle 20:30.La squadra femminile affronta la Virtus Bologna, seconda in classifica. Rimandata la sfida della Computer Gross ad Alba per il rischio del contagio ...