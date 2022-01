Can Yaman a C’è posta per te, il regalo misterioso a Rosaria e Rita: ecco cosa c’era nella scatola (Di domenica 16 gennaio 2022) Can Yaman ha fatto una bellissima sorpresa alla madre e alla nonna di Emanuele che le ha volute a C’è posta per te. Andiamo a scoprire cosa ha donato l’attore alle due coraggiose donne. Can Yaman a C’è posta per te Ad invitare Can Yaman nello studio di C’è posta per te è stato i giovane Emanuele, 21enne siciliano. Il ragazzo ha voluto fare una meravigliosa sorpresa alla madre e alla nonna. Sono state le due donne a prendersi cura di lui. Il padre del ragazzo, infatti, quando ha saputo che la compagna era incita è sparito nel nulla e non ha mai conosciuto Emanuele. La donna, anche con l’appoggio della madre e del papà Vito, ha voluto fortemente quel bambino che oggi è diventato un uomo. Il nonno è stata la figura paterna che Emanuele ha avuto da piccolo ma ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) Canha fatto una bellissima sorpresa alla madre e alla nonna di Emanuele che le ha volute a C’èper te. Andiamo a scoprireha donato l’attore alle due coraggiose donne. Cana C’èper te Ad invitare Cannello studio di C’èper te è stato i giovane Emanuele, 21enne siciliano. Il ragazzo ha voluto fare una meravigliosa sorpresa alla madre e alla nonna. Sono state le due donne a prendersi cura di lui. Il padre del ragazzo, infatti, quando ha saputo che la compagna era incita è sparito nel nulla e non ha mai conosciuto Emanuele. La donna, anche con l’appoggio della madre e del papà Vito, ha voluto fortemente quel bambino che oggi è diventato un uomo. Il nonno è stata la figura paterna che Emanuele ha avuto da piccolo ma ...

