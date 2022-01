Camila Giorgi-Potapova, Australian Open 2022: orario, programma, tv, streaming. Primo match a notte fonda (Di lunedì 17 gennaio 2022) Domani, a partire dalle 01.00 italiane, Camila Giorgi farà il proprio esordio negli Australian Open 2022. La marchigiana aprirà il programma sul campo n.6 affrontando la russa Anastasia Potapova (n.68 del mondo). LIVE Camila Giorgi-Potapova, Australian Open 2022 in DIRETTA: si inizia all’1.00 Per l’azzurra, testa di serie n.30 in questo torneo, la chance di centrare l’accesso al secondo turno anche se i punti interrogativi sulla sua condizione fisica non mancano. Giorgi non ha disputato alcun torneo di avvicinamento al Major, preferendo allenarsi e prepararsi in questa maniera. Dall’altra parte della rete ci sarà poi una tennista contro la quale ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Domani, a partire dalle 01.00 italiane,farà il proprio esordio negli. La marchigiana aprirà ilsul campo n.6 affrontando la russa Anastasia(n.68 del mondo). LIVEin DIRETTA: si inizia all’1.00 Per l’azzurra, testa di serie n.30 in questo torneo, la chance di centrare l’accesso al secondo turno anche se i punti interrogativi sulla sua condizione fisica non mancano.non ha disputato alcun torneo di avvicinamento al Major, preferendo allenarsi e prepararsi in questa maniera. Dall’altra parte della rete ci sarà poi una tennista contro la quale ...

