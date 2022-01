Calciomercato Sassuolo, obiettivo Moro: l’agente a Padova per trattare (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato Sassuolo: i neroverdi vogliono Moro per l’attacco, l’agente del calciatore è a Padova per trattare Il Sassuolo è pronto a rompere gli indugi per assicurarsi il giovane Moro, attaccante del Padova in prestito al Catania, che in questa stagione ha segnato 18 gol in 17 presenze in Serie C. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente dell’attaccante ha avuto ieri un incontro con il club veneto per mettere sul tavolo l’offerta dei neroverdi che lo vogliono come erede di Scamacca. Il ragazzo sogna la Serie A, ma il Padova, che lo valuta circa 2,5 milioni di euro, non ha fretta. Un’offerta ufficiale ancora non c’è stata e per smuovere il club proprietario del cartellino, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022): i neroverdi voglionoper l’attacco,del calciatore è aperIlè pronto a rompere gli indugi per assicurarsi il giovane, attaccante delin prestito al Catania, che in questa stagione ha segnato 18 gol in 17 presenze in Serie C. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,dell’attaccante ha avuto ieri un incontro con il club veneto per mettere sul tavolo l’offerta dei neroverdi che lo vogliono come erede di Scamacca. Il ragazzo sogna la Serie A, ma il, che lo valuta circa 2,5 milioni di euro, non ha fretta. Un’offerta ufficiale ancora non c’è stata e per smuovere il club proprietario del cartellino, ...

Calciomercato Sassuolo, obiettivo Moro: l'agente a Padova per trattare ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Sassuolo: i neroverdi vogliono Moro per l'attacco, l'agente del calciatore è a Padova per trattare Il Sassuolo è pronto a rompere gli indugi per assicurarsi il giovane Moro, attaccante ...

