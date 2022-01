Calciomercato Sassuolo | Dionisi esulta | il nuovo attaccante

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ilriflette sulle prossime operazioni di mercato: pronto il colpo in attacco che faràre il tecnico. Per ora è arrivato soltanto Ruan Tressoldi, preso dal Gremio nell’ambito dell’operazione che ha consentito di vestire di neroverde già in estate Matheus Henrique. Ma non finirà qui. Il, infatti, pensando di regalare al tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : Il #Padova blocca momentaneamente la cessione di Luca #Moro al #Sassuolo - serieAnews_com : Il Sassuolo intenzionato a regalare al tecnico Dionisi il sostituto di Boga: la conferma di Carnevali ?? - Profilo3Marco : RT @DiMarzio: #SerieA, @SassuoloUS | Le parole di #Carnevali sul #calciomercato neroverde - DiMarzio : #SerieA, @SassuoloUS | Le parole di #Carnevali sul #calciomercato neroverde - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Dispetto Juve all’Inter. Incontro col Sassuolo: non solo Scamacca, Frattesi nel mirino -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

CanaleSassuolo.it

25' RASPADORI GIU' IN AREA, PROTESTE : l'attaccante delpenetra dopo una precedente chiusura della difesa del Verona su Frattesi e, dopo un lieve contatto con Ceccherini, cade a terra. Per ....it vi offre il match del 'Mapei Stadium' tra ildi Dionisi e il Verona di Tudor in tempo realeIl Verona è di scena sul campo delnel lunch match domenicale valido per ...Le parole di Giovanni Carnevali prima di Sassuolo-Verona: il punto sul mercato neroverde Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match delle 12:30 tra Sassuolo ed Hellas Verona, l'amministrato ...Sassuolo senza fiato, perché l'Hellas Verona quando gioca così non fa respirare nessuno: la squadra di Tudor va sul riposo sullo 0-2 ...