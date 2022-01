Calciomercato Napoli, azzurri su un centrocampista del Barcellona (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Calciomercato è ormai nel vivo e, come sempre, iniziano a rincorrersi notizie e rumors su possibili trasferimenti anche inaspettati. La notizia di oggi arriva direttamente dalla Spagna, in particolare dal giornale Sport. Stando a quanto comunicato dalla Spagna, il Barcellona potrebbe cedere uno dei suoi prospetti più promettenti. Riqui Puig, infatti, potrebbe lasciate la Catalogna già in questa sessione di mercato. Il centrocampista classe ’99 non è riuscito ad imporsi neanche con la gestione Xavi, dopo aver avuto qualche difficoltà con l’ex tecnico Koeman. Foto Getty ImagesNel corso di questa stagione infatti il ragazzo di Matadepera ha giocato solo 355 minuti distribuiti su dodici partite , dieci nella Liga Santander, una in Champions League e una in Copa del Rey. Perciò Puig potrebbe andar via da ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilè ormai nel vivo e, come sempre, iniziano a rincorrersi notizie e rumors su possibili trasferimenti anche inaspettati. La notizia di oggi arriva direttamente dalla Spagna, in particolare dal giornale Sport. Stando a quanto comunicato dalla Spagna, ilpotrebbe cedere uno dei suoi prospetti più promettenti. Riqui Puig, infatti, potrebbe lasciate la Catalogna già in questa sessione di mercato. Ilclasse ’99 non è riuscito ad imporsi neanche con la gestione Xavi, dopo aver avuto qualche difficoltà con l’ex tecnico Koeman. Foto Getty ImagesNel corso di questa stagione infatti il ragazzo di Matadepera ha giocato solo 355 minuti distribuiti su dodici partite , dieci nella Liga Santander, una in Champions League e una in Copa del Rey. Perciò Puig potrebbe andar via da ...

