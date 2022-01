Calciomercato Milan, la risposta del PSG per il difensore! (Di domenica 16 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan relativa al mercato, ricordando come il club di Via Aldo Rossi sia alla caccia di un difensore centrale che possa sostituire l’infortunato Simon Kjær. Non preoccupa, troppo, l’infortunio di Fikayo Tomori, bloccata, a tal proposito, la partenza di Matteo Gabbia. Abdou Diallo PSGL’indiziato a prendere il posto del danese può essere Abdou Diallo, centrale del Psg il cui nome ormai circola non poco nell’entourage Milanista. Ad oggi il suo arrivo sembra difficile: i dialoghi con il club francese, infatti, si sarebbero arenati dopo che Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha fatto capire che Diallo può partire soltanto a titolo definitivo e per non meno di 25 milioni di euro. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione in casarelativa al mercato, ricordando come il club di Via Aldo Rossi sia alla caccia di un difensore centrale che possa sostituire l’infortunato Simon Kjær. Non preoccupa, troppo, l’infortunio di Fikayo Tomori, bloccata, a tal proposito, la partenza di Matteo Gabbia. Abdou Diallo PSGL’indiziato a prendere il posto del danese può essere Abdou Diallo, centrale del Psg il cui nome ormai circola non poco nell’entourageista. Ad oggi il suo arrivo sembra difficile: i dialoghi con il club francese, infatti, si sarebbero arenati dopo che Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha fatto capire che Diallo può partire soltanto a titolo definitivo e per non meno di 25 milioni di euro. VINCENZO BONIELLO

Advertising

pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - cmdotcom : #Milan, ora il grande colpo in difesa: contatti per #Bremer e #Botman - cmdotcom : Dal Belgio: #Milan , sondaggio per Theate - Datafriedkin : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma: piace #Stalmach. Sul giocatore anche #Milan e #Fiorentina - Milannews24_com : Calciomercato Milan, testa a testa con la Lazio: le ultime -