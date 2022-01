Calciomercato Atalanta | Marino | ' E' un terno al lotto'

Advertising

SkySport : Calciomercato Atalanta, Newcastle forte su Gosens: c'è il sì del giocatore. Le news #SkyCalciomercato… - DiMarzio : Il @GenoaCFC ha chiuso con l'@Atalanta_BC per #Miranchuk: ora aspetta il via libera della Dea - Fantacalcio : Calciomercato Atalanta, Marino su Gosens: 'Importante recuperarlo' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Atalanta, il dg Marino: 'Ilicic, Malinovskyi e Hateboer assenti e Gosens al Newcastle...' - calciomercatoit : ???#Inter - #Marotta: '#Dybala? Accostamenti normali, ma in attacco siamo apposto' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Le parole del direttore generale dell'Umberto Marino prima della sfida all'Inter: dal futuro di Gosens all'obiettivo stagionaleIl direttore generale dell'Umberto Marino è intervenuto a 'DAZN' pochi minuti prima della sfida contro l'Inter: 'E' una gara importante per la classifica, è una partita rilevante dal punto di vista numerico per restare ....it seguirà in tempo reale- Inter, posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A'Gara scudetto'. Non ha usato giri di parole Simone Inzaghi nel presentare il big ...Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l'Inter: "Sarà una gara importante per la classifica di entrambe le squadre, sarebbe ...Ecco le scelte di Gasperini e Inzaghi per la gara che inizierà alle 20.45 al Gewiss Stadium Sciolti tutti i dubbi, ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter con le scelte di Gian Piero Gasperini ...