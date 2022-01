Calcio: Mihajlovic 'Il Napoli? Non sempre vince il più forte' (Di domenica 16 gennaio 2022) "Orsolini è out, per il mercato dipende tutto dal budget" BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic sa bene che la partita con il Napoli di domani, al Dall'Ara alle 18.30, mette di fronte due squadre con obiettivi ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) "Orsolini è out, per il mercato dipende tutto dal budget" BOLOGNA - Sinisasa bene che la partita con ildi domani, al Dall'Ara alle 18.30, mette di fronte due squadre con obiettivi ...

