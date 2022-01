(Di domenica 16 gennaio 2022) ''Se interverrei davanti ad un'eventuale cessione dia gennaio? Di questo si potrebbe parlare a fatto compiuto, in questo momento si parla da mesi e mesisua situazione ma nulla per ...

Advertising

fattoquotidiano : Il calcio italiano batte cassa. Nonostante le tasse già sospese, le società scrivono a palazzo Chigi: “Servono misu… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - CB_Ignoranza : Esistono momenti dove si va oltre le rivalità sportive, specialmente di fronte ad un brutto infortunio. Ancora una… - glooit : Calcio: Italiano, Vlahovic? Ad ora è sempre della Fiorentina leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Italiano, 'cavalchiamo l'onda del successo col Napoli Domani con il Genoa prima gara interna del 2022 della Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Italiano

Il Fatto Quotidiano

Così Vincenzointervenendo sulla spinosa vicenda del centravanti serbo punzecchiato di continuo dalla società dopo il mancato rinnovo e sempre più al centro delle voci di mercato. ''Come ..."Giovedì a Napoli mi premeva ritrovare la Fiorentina che eravamo abituati a vedere e da questo punto di visto ho avuto la risposta che speravo, da squadra vera". Lo ha detto Vincenzoaspettando la gara di domani sera con il Genoa, la prima del 2022 al Franchi. "Il 4 - 0 subito a Torino ci ha fatto capire che non bisogna mai abbassare la guardia - ha proseguito il tecnico ...In uno splendido sabato pomeriggio, impreziosito da una buona cornice di pubblico, va in scena sull’HBS Stadium di Colorno il quarto ed ultimo turno di Coppa Italia 2021/22, con l’HBS Colorno di Umber ...FIRENZE - Dopo l'entusiasmante vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, a Firenze arriva il Genoa fresco dall'esonero di Shevchenko. Ecco le parole pre-partita di Vincenzo Italiano: "Dopo Napoli, ci ...