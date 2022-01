Calcio | Fiorentina Italiano ' Cavalcare successo Napoli e battere Genoa'

Advertising

Gazzetta_it : Coppa Italia: il tabellone e le prossime date degli ottavi. Milan, Fiorentina e Atalanta ai quarti - IlTazebao : ?? #Fiorentina Il nuovo tackle di Fabio Fallai sullo stadio #Franchi e la polemica per le parole del Presidente… - GlobalShowGSRa1 : #SerieA #Donne 2021/22: 12a Giornata - OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE La Juventus continua a macinare tutto e tutti in Serie A, perentorio successo del Sassuolo contro… - glooit : Calcio: Italiano, Vlahovic? Ad ora è sempre della Fiorentina leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fiorentina

... andato a segno già giovedì scorso in Coppa Italia contro il Napoli, Italiano ha sottolineato: "Sia lui che Ikonè sono arrivati carichi, sono felici soprattutto di far parte della, lo si ...''Come detto la situazione è sempre la stessa e fintanto è così - ha aggiunto il tecnico viola - rispondo sempre allo stesso modo: per adesso Vlahovic è qui ed è l'attaccante della. Se ...Domani alle 20.45 al Franchi arriva il Grifone. L'allenatore sul tema mercato-Vlahovic: "Sarei infastidito solo se non fosse concentrato e non facesse il proprio dovere" ...Su Spalletti e il Napoli: “MI auguro che domani non vincano, le altre possono vincerle tutte. La sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina? Speravo nei tempi supplementari. Se noi siamo stanchi loro ...