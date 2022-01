Calcio: Borussia Dortmund smentisce Haaland, 'Non c'è nessun ultimatum' (Di domenica 16 gennaio 2022) Dortmund, 16 gen. (Adnkronos) - Il Borussia Dortmund ha smentito oggi le dichiarazioni fatte dal suo attaccante di punta, Erling Haaland, in cui accusava il club di avergli fatto pressioni sul suo futuro. "Non c'è un ultimatum, nessuna scadenza", ha detto il manager Sebastian Kehl all'emittente tedesca "Sport1". "Non stiamo facendo pressioni in modo che debba decidere nelle prossime settimane", ha aggiunto. Tuttavia, Kehl ha ammesso di essere stato "un po' sorpreso" dalle dichiarazioni di Haaland di critica al club, fatte alla televisione norvegese dopo aver segnato due gol nella vittoria per 5-1 del Dortmund contro il Friburgo. "Negli ultimi sei mesi ho deciso di non dire nulla per rispetto del Dortmund. Ma ora il club ha iniziato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022), 16 gen. (Adnkronos) - Ilha smentito oggi le dichiarazioni fatte dal suo attaccante di punta, Erling, in cui accusava il club di avergli fatto pressioni sul suo futuro. "Non c'è una scadenza", ha detto il manager Sebastian Kehl all'emittente tedesca "Sport1". "Non stiamo facendo pressioni in modo che debba decidere nelle prossime settimane", ha aggiunto. Tuttavia, Kehl ha ammesso di essere stato "un po' sorpreso" dalle dichiarazioni didi critica al club, fatte alla televisione norvegese dopo aver segnato due gol nella vittoria per 5-1 delcontro il Friburgo. "Negli ultimi sei mesi ho deciso di non dire nulla per rispetto del. Ma ora il club ha iniziato a ...

Advertising

UBrignone : RT @sportmediaset: #Bundesliga: il Bayern risponde al Borussia, poker a Colonia e di nuovo +6. #SportMediaset - 777PARTENERS : RT @SkySport: ?? 'SE PERDI HAALAND NON HAI CHANCE?' ? Che doppietta del norvegese in Bundesliga ?? HL ? - rada_maja : RT @RSIsport: ? Non sono bastati i due rigori parati da Sommer e la rete di Elvedi al Borussia Mönchengladbach, battuto 2-1 dal Bayer Lever… - RSIsport : ? Non sono bastati i due rigori parati da Sommer e la rete di Elvedi al Borussia Mönchengladbach, battuto 2-1 dal B… - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Bundesliga: il Bayern risponde al Borussia, poker a Colonia e di nuovo +6. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Borussia Mundo Deportivo: 'Il Real non parteciperà a nessuna asta per Haaland' Ad oggi la società di Florentino Perez non avrebbe fatto alcuna mossa per prendere il bomber del Borussia Dortmund . Inoltre, Mino Raiola , rappresentante di Haaland , non ha con Florentino Pérez ...

Coppa d'Africa, da Fatawu a Moriba: chi sono i talenti da tenere d'occhio ... gioiellino inseguito dal Liverpool Un club inglese per l'ennesimo gioiello del calcio africano. Si ... in quest'edizione era in campo contro il Borussia Dortmund. Tre volte, sfida con la Roma inclusa, ...

Calcio: Borussia Dortmund smentisce Haaland, 'Non c'è nessun ultimatum' Il Sannio Quotidiano Calcio: Borussia Dortmund smentisce Haaland, ‘Non c’è nessun ultimatum’ Dortmund, 16 gen. (Adnkronos) – Il Borussia Dortmund ha smentito oggi le dichiarazioni fatte dal suo attaccante di punta, Erling Haaland, in cui accusava il club di avergli fatto pressioni sul suo fut ...

Calcio/ Genoa, non solo arrivi: Biraschi in prestito al Karagumruk Davide Biraschi saluta il Genoa e passa in prestito al Karagumruk in prestito secco, club che annovera tra le sue file alcuni giocatori come Borini (piace alla Samp), Viviano, Biglia. Il difensore que ...

Ad oggi la società di Florentino Perez non avrebbe fatto alcuna mossa per prendere il bomber delDortmund . Inoltre, Mino Raiola , rappresentante di Haaland , non ha con Florentino Pérez ...... gioiellino inseguito dal Liverpool Un club inglese per l'ennesimo gioiello delafricano. Si ... in quest'edizione era in campo contro ilDortmund. Tre volte, sfida con la Roma inclusa, ...Dortmund, 16 gen. (Adnkronos) – Il Borussia Dortmund ha smentito oggi le dichiarazioni fatte dal suo attaccante di punta, Erling Haaland, in cui accusava il club di avergli fatto pressioni sul suo fut ...Davide Biraschi saluta il Genoa e passa in prestito al Karagumruk in prestito secco, club che annovera tra le sue file alcuni giocatori come Borini (piace alla Samp), Viviano, Biglia. Il difensore que ...