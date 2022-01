Calcio a 5, Italia, verso gli Europei 2022: il punto sui positivi, c’è anche Merlim, e le parole di Bellarte (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Italia del Calcio a 5 scalda i motori verso gli imminenti Europei 2022, che si terranno in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio prossimi. Nella conferenza stampa sul momento della rappresentativa azzurra, tenutasi in data odierna, domenica 16 gennaio, a parlare è stato il ct Massimiliano Bellarte, che nel suo intervento ha toccato diversi punti. Andiamo a vedere quali. I giocatori positivi “Il Covid-19 è un fattore, influisce sulle scelte, ma non sulle nostre motivazioni. La squadra finora ha lavorato bene”. Bellarte prova a non farsi condizionare quindi, anche se al momento, come riferisce la Divisione Calcio a 5, sono quattro i giocatori positivi Merlim, Murilo, Fortini e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) L’dela 5 scalda i motorigli imminenti, che si terranno in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio prossimi. Nella conferenza stampa sul momento della rappresentativa azzurra, tenutasi in data odierna, domenica 16 gennaio, a parlare è stato il ct Massimiliano, che nel suo intervento ha toccato diversi punti. Andiamo a vedere quali. I giocatori“Il Covid-19 è un fattore, influisce sulle scelte, ma non sulle nostre motivazioni. La squadra finora ha lavorato bene”.prova a non farsi condizionare quindi,se al momento, come riferisce la Divisionea 5, sono quattro i giocatori, Murilo, Fortini e ...

Advertising

pisto_gol : Mentre in Italia sentiamo ancora dire che allo stadio non si va per divertirsi, in Premier ManchCity:Chelsea ci reg… - Gazzetta_it : Coppa Italia: il tabellone e le prossime date degli ottavi. Milan, Fiorentina e Atalanta ai quarti - Fantacalcio : Atalanta-Inter: le formazioni ufficiali - antonio_race : L'italia è una nazione di pagliacci Oggi siamo tutti virologi Il Covid nei bar ha sostituito il calcio nelle discussioni - 50_gino : @pisto_gol Scappano tutti l’immagine di un fallimento ..il calcio in Italia he morto -