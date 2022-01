Cagliari | negativi tutti gli ultimi tamponi | con la Roma si gioca

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, negativi gli ultimi tamponi: con la #Roma si gioca ? - vivere_sardegna : Buone notizie verso Roma-Cagliari: test odierni negativi per i rossoblù - CentotrentunoC : #RomaCagliari ? Arrivano buone notizie dagli ultimi test effettuati dal #Cagliari a cui si sono uniti quattro gio… - CagliariNews24 : Si gioca! ???? - fontafrancesco1 : #Cagliari, questa mattina ulteriore giro di tamponi: non ci sono nuovi casi, esiti tutti negativi. @DAZN_IT #RomaCagliari #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari negativi

I felsinei vengono dalla sconfitta esterna per 2 - 1 contro ile sono dodicesimi in ... Due risultati, unitamente a una classifica alquante preoccupante, che hanno portato all'esonero ...José Mourinho vede la luce in fondo alla fine di un tunnel di risultatiche inchiodano la Roma a una mediocrità che non gli appartiene, scrive Massimo Cecchini su ...oggi contro il. "...Restano out per positività e in isolamento Bellanova, Lovato, Oliva e Aresti, oltre ai 5 ragazzi della Primavera Il Cagliari ha reso noto a fine mattinata che gli ulteriori test effettuati ai giocator ...Restano out per positività Bellanova, Lovato, Oliva e Aresti, oltre ai 5 ragazzi della Primavera Il Cagliari ha reso noto a fine mattinata che gli ulteriori test effettuati ai giocatori che faranno pa ...