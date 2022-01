Cagliari | doppia tegola per la prossima sfida | Mazzarri perde due giocatori

(Di domenica 16 gennaio 2022) Leonardo Pavoletti e Andrea Carboni sono stati ammoniti nel match contro la Roma: diffidati saltano la Fiorentina Ilsta giocando il match contro la Roma all’Olimpico. Walter, però, dovrà fare i conti con due assenze pesanti in vista della gara contro la Fiorentina. Le due ammonizioni a Pavoletti e Carboni costano care ai sardi: entrambi verranno squalificati in vista del prossimo match. SEGUI IL LIVE DEL MATCH L'articolo proviene da Calcio News 24.

C'è una doppia brutta notizia nel Cagliari in vista della prossima partita contro la Fiorentina. Sono stati ammoniti sia Leonardo Pavoletti che Andrea Carboni, giallo per entrambi contro la Roma. Eran ...