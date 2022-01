“Cacciate Matteo Renzi dal Senato” Terremoto politico prima del Colle | chi lo vuole fuori | occhio a questi nomi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 gennaio 2022) Una lettera inviata alla presidente delElisabetta Alberti Casellati chiede di espellere da Palazzo Madama ilre, colpevole di essere a libro paga di Fondi internazionali (inglesi, svizzeri e sauditi) per l'attività di consulente e confeere. "Gentile Presidente - si legge nella lettera che ha in calce le firme di un gruppo di intellettuali, accademici e costituzionalisti -, incombe alche Ella presiede, il diritto e il dovere di imporre alrela scelta tra la sua appartenenza almedesimo o ad organismi promozionali di altri stati a cui, per sua ammissione, pure appartiene", si legge sul Giornale. "Non occorre alcuna nuova legge e nemmeno apposito ...