Bundesliga, giornata 19: dilagano Bayern e Dortmund (Di domenica 16 gennaio 2022) Poker del Bayern Monaco al Colonia nella giornata 19 di Bundesliga, risponde il Borussia Dortmund con una cinquina senza storia al Friburgo. Leverkusen nuovamente al terzo posto dopo la sconfitta dell’Hoffenheim, salgono Lipsia e Union Berlino. In coda lo Stoccarda scivola in zona retrocessione. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Bundesliga, giornata 19: Colonia-Bayern 0-4, Dortmund-Friburgo 5-1 Bayern Monaco senza pietà: successo esterno per 0-4 contro un Colonia che veniva da tre vittorie consecutive. I bavaresi mantengono la vetta con un vantaggio di sei punti sul Borussia Dortmund. Man of the match è il solito Lewandowski, che apre le danze al 9’ con un destro a centro area su assist di Müller. Raddoppio di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 16 gennaio 2022) Poker delMonaco al Colonia nella19 di, risponde il Borussiacon una cinquina senza storia al Friburgo. Leverkusen nuovamente al terzo posto dopo la sconfitta dell’Hoffenheim, salgono Lipsia e Union Berlino. In coda lo Stoccarda scivola in zona retrocessione. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.19: Colonia-0-4,-Friburgo 5-1Monaco senza pietà: successo esterno per 0-4 contro un Colonia che veniva da tre vittorie consecutive. I bavaresi mantengono la vetta con un vantaggio di sei punti sul Borussia. Man of the match è il solito Lewandowski, che apre le danze al 9’ con un destro a centro area su assist di Müller. Raddoppio di ...

