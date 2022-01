Bundesliga 2021/2022: due pareggi nelle gare del pomeriggio (Di domenica 16 gennaio 2022) Domenica di Bundesliga con due partite importanti per la corsa salvezza. Nel pomeriggio la gara tra Ausburg ed Eintracht Francoforte, in serata il match tra Arminia Bielefel e Greuther Furt. Il match delle 15:30 inizia forte e vede l’Eintracht sbloccare il match al minuto 22, con il gol di Kamada servito ottimamente da Borre. Un quarto d’ora dopo la pareggia Gregoritsch, su assist di Iago. Secondo tempo invece a reti, finisce 1-1. Un punto per gli ospiti, che vedono svanire il treno europeo. Un punto per i padroni di casa che provano a scappar via dalla zona retrocessione, ora dietro proprio un punto. Il match tra i due fanalini di coda invece è molto più acceso. L’Arminia passa in vantaggio già al minuto 8?, con il gol di Okugawa, che mette dentro uno spunto di Kruger. Scavallata la mezz’ora, rinviene il Greuther, con il gol del ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Domenica dicon due partite importanti per la corsa salvezza. Nella gara tra Ausburg ed Eintracht Francoforte, in serata il match tra Arminia Bielefel e Greuther Furt. Il match delle 15:30 inizia forte e vede l’Eintracht sbloccare il match al minuto 22, con il gol di Kamada servito ottimamente da Borre. Un quarto d’ora dopo laa Gregoritsch, su assist di Iago. Secondo tempo invece a reti, finisce 1-1. Un punto per gli ospiti, che vedono svanire il treno europeo. Un punto per i padroni di casa che provano a scappar via dalla zona retrocessione, ora dietro proprio un punto. Il match tra i due fanalini di coda invece è molto più acceso. L’Arminia passa in vantaggio già al minuto 8?, con il gol di Okugawa, che mette dentro uno spunto di Kruger. Scavallata la mezz’ora, rinviene il Greuther, con il gol del ...

