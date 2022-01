Brutte notizie in casa Bologna | il centrocampista si opera!

(Di domenica 16 gennaio 2022) Si opera. IldelNicolas Dominguez ha deciso di operarsi in seguito ad alcuni dolori persistenti alla spalla. L’intervento per tentare di risolvere la situazione sarebbe previsto dopo venerdì, come riferisce Il Corriere dello Sport. MihajlovicDominguezDominguez giocherà fino alla gara contro il Verona, poi la sosta e Mihajlovic lo riavrà a fine aprile. Per quanto riguarda il sostituto, invece, la società rossoblù interverrà sul mercato solo qualora dovessero partire Sansone o Vignato, vista e considerata la situazione legata all’indice di liquidità. Matteo Brignone

