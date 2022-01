Brilla il fioretto azzurro La Volpi vince in Polonia | Luperi secondo a Parigi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brilla fioretto

Quotidiano.net

Ilazzurro prosegue sulla via della ricostruzione, e la nuova leader della squadra è Alice Volpi: la campionessa toscana bissa la vittoria di Saint Maur in Francia e si impone anche in Polonia a ...E' grand'Italia nel: un trionfo e altri 3 podi. Alice Volpi comincia con un trionfo il suo 2022 in pedana. La senese, già iridata, per la seconda tappa di Coppa del Mondo di, a Poznan in Polonia, ha battuto in finale la canadese Eleonoar Harvey per 15 - 10. L'Italia di Cerioni ha portato sul podio anche Martina Favaretto, terza insieme alla cinese Qingyuan Chen. ...Il fioretto azzurro prosegue sulla via della ricostruzione, e la nuova leader della squadra è Alice Volpi: la campionessa toscana bissa la vittoria di Saint Maur in Francia e si impone anche in Poloni ...Nella prima tappa di Coppa del Mondo, la senese vince a Poznan, il livornese si arrende solo all’olimpionico di Hong Kong Ka Long Cheung ...