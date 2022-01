Brignone vince il superG di Zauchensee | Bassino quarta

(Di domenica 16 gennaio 2022)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Federicatrionfa neldi, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. L'azzurracon il tempo di 1'10?84 e precede di 4 centesimi la svizzera Corinne Suter. Completa il podio l'austriaca Ariane Raedler (+0?17) ma l'Italia piazza altre due sciatrici nelle prime dieci: Marta(+0?43), Elena Curtoni firma l'ottavo crono (+0?59) mentre Sofia Goggia, dopo la pericolosa caduta in discesa, non va oltre il 19esimo posto. A punti Francesca Marsaglia, fuori dalle prime trenta Nadia Delago, Karoline Pichler e Roberta Melesi, out Nicol Delago. (ITALPRESS).

ROMA - Con una discesa praticamente perfetta Federicaha vinto il Super - G di Altenmarkt - Zauchensee, il quinto della stagione di Coppa del Mondo . L'atleta valdostana s'è imposta con un tempo di 1:10.84, e un vantaggio di soli 4 centesimi ...La valdostana brucia Suter e Raedler (primo podio in carriera), con Bassino quarta e Curtoni ottava. La delusa di giornata è Lara Gut - Behrami, solo decima a + 0"64Secondo successo stagionale per l’azzurra Federica Brignone che ha vinto il SuperG a Zauchensee, in Austria, imponendosi in 1.10.84 sulla svizzera Corinne Suter (in 1.10.88) e sull'austriaca Ariane Ra ...Federica Brignone ha vinto il superG di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L'azzurra si è imposta sulla pista austriaca e ha conquistato il suo 18mo sigillo in ca ...