Brasile: Papa Francesco, “Sono vicino alla gente colpita dalle inondazioni” (Di domenica 16 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inondazioni in diverse regioni del Brasile nelle ultime settimane. Prego in particolare per le vittime, i loro familiari e per coloro che hanno perso la casa. Che Dio sostenga l’impegno di quanti stanno portando soccorso”. Lo ha detto Papa Francesco oggi all’Angelus. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge ein diverse regioni delnelle ultime settimane. Prego in particolare per le vittime, i loro familiari e per coloro che hanno perso la casa. Che Dio sostenga l’impegno di quanti stanno portando soccorso”. Lo ha dettooggi all’Angelus. L'articolo L'Opinionista.

