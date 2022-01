Borussia Dortmund, Khel: «Ultimatum Haaland? Ecco la verità» (Di domenica 16 gennaio 2022) Haaland Juve: Ultimatum del Borussia all’attaccante? Ecco la verità legata al futuro del centravanti norvegese Sebastian Khel, manager del Borussia Dortmund, ha parlato a Sport1 di Erling Haaland e dell’Ultimatum dato al giocatore di cui si è parlato. Le sue parole: Haaland – «Non stiamo facendo pressioni in modo che debba decidere nelle prossime settimane. Visto che è così importante per noi, ci deve essere sicurezza nella pianificazione da un certo punto. Come posso sviluppare la pianificazione della mia rosa in modo diverso, come sostituire un Erling Haaland, se non abbiamo un’indicazione in un determinato momento se il giocatore vuole rimanere al Borussia ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022)Juve:delall’attaccante?lalegata al futuro del centravanti norvegese Sebastian, manager del, ha parlato a Sport1 di Erlinge dell’dato al giocatore di cui si è parlato. Le sue parole:– «Non stiamo facendo pressioni in modo che debba decidere nelle prossime settimane. Visto che è così importante per noi, ci deve essere sicurezza nella pianificazione da un certo punto. Come posso sviluppare la pianificazione della mia rosa in modo diverso, come sostituire un Erling, se non abbiamo un’indicazione in un determinato momento se il giocatore vuole rimanere al...

Advertising

gjoegl : @AxxMassimo @ilciccio67 @SoloCristy Con il Borussia dortmund Eravamo una squadretta? - Moody31045846 : RT @sergeeej21: 'Immobile non segna mai contro le Big' Immobile contro le big: vs Inter: 6 goal vs Roma: 7 goal vs Juve: 6 goal vs Milan:… - 45acpjoe : RT @sergeeej21: 'Immobile non segna mai contro le Big' Immobile contro le big: vs Inter: 6 goal vs Roma: 7 goal vs Juve: 6 goal vs Milan:… - _MDelon : L'Inter è il Bayern Monaco e il Milan il suo Borussia Dortmund. - alessapalmieri : RT @sergeeej21: 'Immobile non segna mai contro le Big' Immobile contro le big: vs Inter: 6 goal vs Roma: 7 goal vs Juve: 6 goal vs Milan:… -