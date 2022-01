Bologna-Napoli, Spalletti: «Abbiamo tutto per la Champions» (Di domenica 16 gennaio 2022) È il giorno di Luciano Spalletti: alla vigilia di Bologna-Napoli, il tecnico degli azzurri torna a parlare in conferenza stampa a Castel Volturno. Gli... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 gennaio 2022) È il giorno di Luciano: alla vigilia di, il tecnico degli azzurri torna a parlare in conferenza stampa a Castel Volturno. Gli...

Advertising

parish_21 : @ROOSTERS_99 @parallelecinico @davidebalzola Allora sono sospette anche quelle della Virtus a Napoli e Tortona. In… - TuttoFanta : ??#NAPOLI: le parole di Spalletti su #Zielinski in vista del match contro il Bologna - Spazio_Napoli : #Spalletti non esclude la presenza in gruppo di #Zielinski contro il #Bologna domani???? - sportface2016 : #BolognaNapoli, le parole di #Spalletti: '#Zielinski può aggregarsi alla squadra' - Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Napoli, Spalletti in conferenza: 'Zielinski potrebbe esserci contro il Bologna' -