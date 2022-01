Bologna-Napoli, Spalletti in diretta: «Abbiamo tutto per la Champions» (Di domenica 16 gennaio 2022) È il giorno di Luciano Spalletti: alla vigilia di Bologna-Napoli, il tecnico degli azzurri torna a parlare in conferenza stampa a Castel Volturno. Gli... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 gennaio 2022) È il giorno di Luciano: alla vigilia di, il tecnico degli azzurri torna a parlare in conferenza stampa a Castel Volturno. Gli...

Advertising

_marc0l_ : Comunque aldilà di tutto queste sono le prossime partite Bologna-Napoli Napoli-Salernitana Venezia-Napoli 9 pun… - andreastoolbox : Bologna Napoli, Mihajlovic: 'Zero alibi. Orsolini non ha recuperato'. Video | Sky Sport - Cesarcp5 : RT @ExpressFutbolCL: Gianluca Scamacca (23|????) sigue ON FIRE. •? vs Cagliari •? vs Milán •? vs Napoli •? vs Spezia •? vs Lazio •? vs Fiore… - Spazio_Napoli : Spalletti: “Champions? Non dobbiamo preoccuparci delle altre” - majicojr : proprietà migliori serie a: - fiorentina - juventus - atalanta - roma - inter - sassuolo - napoli - verona - l… -