Bologna-Napoli: Spalletti atteso in conferenza stampa (Di domenica 16 gennaio 2022) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa per Bologna-Napoli, il tecnico del Napoli parlerà alla vigilia del match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Una partita importantissima per il Napoli che deve rispondere alla Juventus, che pur non giocando bene, continua a macinare vittorie. La squadra di Allegri ha battuto l'Udinese, rimaneggiata a causa del Covid 19. Inoltre Spalletti può sfruttare il match Atalanta-Inter che sicuramente toglierà i punti ad una delle prime quattro squadre della Serie A. Spalletti in conferenza stampa Il tecnico del Napoli parlerà alle 14.30 in conferenza stampa in vista della sfida con il Bologna.

