Bologna, i convocati per la sfida contro il Napoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Sinisa Mihajlovic ha fatto le sue scelte per quanto riguarda i convocati del Bologna per la sfida contro il Napoli Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Napoli. Non ci saranno Dijks per un risentimento muscolare e Orsolini. Tornano Medel e Vignato. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Hickey, Medel, Soumaoro, Theate, Stivanello (31). Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola, Pyyhtia (33). Attaccanti: Arnautovic, Cangiano, Sansone, Skov Olsen, Van Hooijdonk, Falcinelli, Pagliuca (44), L'articolo proviene da Calcio News 24.

