Bollettino, oggi 149.512 contagi e 248 morti. Tasso di positività sale al 16%, +14 terapie intensive

Covid, il Bollettino di oggi, domenica 16 gennaio 2022: 149.512 contagi e 248 morti. Ieri sono stati 180.426 i contagi da Covid in 24 ore, secondo i dati del ministero della...

GiovaQuez : Il bollettino (del terrore) di oggi: • 149.512 contagiati • 248 morti • 79.207 guariti +14 terapie intensive | +3… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 186.253 contagiati • 360 morti • 125.199 guariti +11 terapie intensive | +371 ricoveri… - SorellaBaderla : RT @AdrianaSpappa: .@ProfMBassetti: 'se non avessimo non-vaccinati, oggi avremmo meno di 200 ricoverati in TI, invece ne abbiamo 1.700'… - News24_it : Covid, ultime news. Sileri: 'A breve ci sarà una distinzione tra positivi e malati'. LIVE - Sky Tg24 - Pasqual46407998 : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Altro che il valzer del bollettino. Per uscire dal lockdown di fatto servono: -abolizione dad -ab… -