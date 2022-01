Biagio D’Anelli smette di seguire Miriana Trevisan sui social e spiega il motivo (Di domenica 16 gennaio 2022) Le parole di Biagio D’Anelli Come sappiamo nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nato un rapporto speciale tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, e a un tratto è scoppiata la passione. Nonostante Biagio sia stato eliminato però, la neo coppia ha promesso di aspettarsi, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 gennaio 2022) Le parole diCome sappiamo nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nato un rapporto speciale tra. I due infatti si sono avvicinati sempre di più, e a un tratto è scoppiata la passione. Nonostantesia stato eliminato però, la neo coppia ha promesso di aspettarsi, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Biagio D’Anelli, Andrea Zelletta, Paola Caruso e Sonia Lorenzini! Giulia Sal… - Novella_2000 : Biagio D'Anelli ha smesso di seguire Miriana Trevisan sui social: il motivo #gfvip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Biagio D`Anelli smette di seguire Miriana sui social: ecco perché #biagio #danelli #smette #seguire… - gabrielevalmont : @f_grandi Grazie! Per il pensiero più che altro, perché Biagio D’Anelli non so proprio chi sia. - IsaeChia : #GfVip 6, Biagio D'Anelli smette di seguire Miriana Trevisan sui social: ecco perché L'opinionista ha unfollowato… -