Berlusconi o Draghi: i monrealesi chi vorrebbero come Presidente? (Di domenica 16 gennaio 2022) MONREALE – In un noioso pomeriggio passato a casa per via delle sempre più stringenti misure anti-covid, ci siamo chiesti “Ma i monrealesi, chi vorrebbero come Presidente della Repubblica?”. Ormai manca veramente poco, infatti la prossima domenica inizierà il primo turno di votazioni, potrebbe essere anche l’ultimo se si troverà l’intesa, altrimenti si continuerà, con appuntamento (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di domenica 16 gennaio 2022) MONREALE – In un noioso pomeriggio passato a casa per via delle sempre più stringenti misure anti-covid, ci siamo chiesti “Ma i, chidella Repubblica?”. Ormai manca veramente poco, infatti la prossima domenica inizierà il primo turno di votazioni, potrebbe essere anche l’ultimo se si troverà l’intesa, altrimenti si continuerà, con appuntamento (Monrealelive.it)

Advertising

fattoquotidiano : DIPLOMAZIA SUL COLLE Lo storico braccio destro del Caimano vuole un presidente “condiviso” e cerca di convincere Be… - Tg3web : Enrico Letta al Tg3: 'Berlusconi è un vicolo cieco'. Al Centrodestra: 'Cerchiamo insieme altro nome. Draghi fondame… - fattoquotidiano : Per Partito democratico e Cinque Stelle l’esplicita candidatura di Silvio Berlusconi rappresenta un pericolo doppio… - Inmagracia5 : RT @alanfriedmanit: Non è facile spiegare agli amici all’estero perché è tornato in scena Berlusconi. L’Italia, finora, stava guadagnando m… - fargi34 : RT @Tg3web: Enrico Letta al Tg3: 'Berlusconi è un vicolo cieco'. Al Centrodestra: 'Cerchiamo insieme altro nome. Draghi fondamentale, va tu… -