"Berlusconi è un pericolo, ma…". Montanari, la clamorosa virata dell'anti-Cav (Di domenica 16 gennaio 2022) Tomaso Montanari è entrato nel dibattito sulla corsa al Quirinale. Da tempo si conosce il suo astio politico per Silvio Berlusconi, ma stavolta lo storico dell'arte trova un altro "nemico" politico, pur criticando fortemente il Cavaliere. "Per Partito democratico e Cinque Stelle l'esplicita candidatura di Silvio Berlusconi rappresenta un pericolo doppio: quello evidente della sua elezione (il cui rischio non va minimizzato), e quello che deriva dal desiderio di evitarla a ogni costo. In altre parole: il rischio di cadere dalla padella di B. nella brace di D. Perché se ci si chiede se per il Quirinale è peggio Berlusconi o peggio Mario Draghi, l'unica risposta possibile è quella celebre di Herzen: 'Sono peggio tutti e due'"

