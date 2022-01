Berlusconi al Quirinale, i trucchi per diventare Presidente della Repubblica: Sgarbi diventa “il centralinista” (Di domenica 16 gennaio 2022) Una vittoria, Silvio Berlusconi, l’ha già ottenuta: non c’è infatti un altro candidato così magneticamente chiacchierato in vista delle imminenti elezioni a Presidente della Repubblica del post Mattarella. Un’ipotesi così folle, per molti, che rischia di sfuggire di mano proprio perché presa sottogamba. Berlusconi è una vecchia volpe della politica, si potrebbe anzi dire che quella della Seconda Repubblica l’ha inventata lui: lo si credeva ormai sul viale del tramonto, ma potrebbe invece – con stessa segreta preoccupazione dei suoi alleati – risorgere dalle proprie simboliche ceneri. Per farlo, avrebbe pronti alcuni “trucchi” e un centralinista d’eccezione, Vittorio ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Una vittoria, Silvio, l’ha già ottenuta: non c’è infatti un altro candidato così magneticamente chiacchierato in vista delle imminenti elezioni adel post Mattarella. Un’ipotesi così folle, per molti, che rischia di sfuggire di mano proprio perché presa sottogamba.è una vecchia volpepolitica, si potrebbe anzi dire che quellaSecondal’ha inventata lui: lo si credeva ormai sul viale del tramonto, ma potrebbe invece – con stessa segreta preoccupazione dei suoi alleati – risorgere dalle proprie simboliche ceneri. Per farlo, avrebbe pronti alcuni “” e und’eccezione, Vittorio ...

