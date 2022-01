Benitez: «Grazie Everton, ma nel calcio c’è sempre meno pazienza» (Di domenica 16 gennaio 2022) . Il tecnico dei Toffees dopo l’esonero Rafa Benitez, dopo l’esonero, ha fatto il punto della sua esperienza all’Everton sul suo sito ufficiale. Le sue parole: «Sapevamo che non sarebbe stato facile e che sarebbe stata una grande sfida, sia emotiva che sportiva. Il mio amore per questa città, per il Merseyside e la sua gente, mi ha fatto accettare questa sfida, ma è solo quando ci sei dentro che ti rendi conto dell’entità di questo compito. Fin dal primo giorno io e il mio staff abbiamo lavorato come sempre, con impegno e piena dedizione: non solo dovevamo ottenere risultati, ma dovevamo anche conquistare il cuore dei tifosi. Tuttavia, la situazione finanziaria e alcuni infortuni hanno reso le cose più difficili. Sono convinto che saremmo andati meglio una volta tornati gli infortunati e con l’arrivo dei nuovi acquisti. La strada ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Il tecnico dei Toffees dopo l’esonero Rafa, dopo l’esonero, ha fatto il punto della sua esperienza all’sul suo sito ufficiale. Le sue parole: «Sapevamo che non sarebbe stato facile e che sarebbe stata una grande sfida, sia emotiva che sportiva. Il mio amore per questa città, per il Merseyside e la sua gente, mi ha fatto accettare questa sfida, ma è solo quando ci sei dentro che ti rendi conto dell’entità di questo compito. Fin dal primo giorno io e il mio staff abbiamo lavorato come, con impegno e piena dedizione: non solo dovevamo ottenere risultati, ma dovevamo anche conquistare il cuore dei tifosi. Tuttavia, la situazione finanziaria e alcuni infortuni hanno reso le cose più difficili. Sono convinto che saremmo andati meglio una volta tornati gli infortunati e con l’arrivo dei nuovi acquisti. La strada ...

