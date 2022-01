Benitez esonerato | un italiano sulla panchina dell’Everton?

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo l’ultima sconfitta, quella di ieri contro il Norwich, l’Everton ha ufficializzato oggi l’esonero di Rafa. Le prossime saranno dunque ore caldissime per il club militante in Premier League, alle prese con l’ardua scelta su chi sarà il prossimo tecnico al comando della. L’INDISCREZIONE Stando a quanto raccolto dalla redazione di calciomercatotv.it, il papabile allenatore alla guidapotrebbe essere proprio un. Pirlo, Juventus, Serie A In cima alla lista dei desideri della società ci sarebbe l’ex tecnico bianconero Andrea Pirlo, che sembra essere in assoluto la prima scelta, seguito però da Rino Gattuso, reduce invece dalla breve esperienza, poi interrotta,della Fiorentina. Almeno per il momento, intanto, a ...