Belardi su Dybala: «Deve pensare a fare il calciatore e mostrare riconoscenza» (Di domenica 16 gennaio 2022) Emanuele Belardi, ex portiere della Juve, ha parlato di Dybala nell'intervista esclusiva a Juventusnews24. Le sue parole Emanuele Belardi ha parlato in esclusiva a Juventus News 24 parlando di Dybala. Le parole dell'ex portiere bianconero: ESULTANZA Dybala – «Io capisco anche il momento, perché sono stato calciatore anche io. Ci sta un momento di sfogo, di frustrazione perché ti senti un giocatore importante ma si parla da tempo di contratto. Lui dovrebbe capire anche la situazione attuale, non solo della Juve ma di tutte le imprese. Oggi c'è difficoltà dappertutto, quindi anche la Juventus Deve fare le giuste valutazioni. Dybala è un campione assoluto, però per fare un contratto di tanti anni c'è da investire soldi

