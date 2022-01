“Basta, è deciso”: Serie A, pronto il ribaltone in panchina (Di domenica 16 gennaio 2022) La Sampdoria è vicina all’esonero di Roberto D’Aversa. Il tempo del tecnico è scaduto e in panchina ci sarà un gradito ritorno. Quella col Torino è stata la terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria, a partire dal pareggio contro la Roma. Una situazione che mette in bilico la posizione di Roberto D’Aversa, alla cui squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 gennaio 2022) La Sampdoria è vicina all’esonero di Roberto D’Aversa. Il tempo del tecnico è scaduto e inci sarà un gradito ritorno. Quella col Torino è stata la terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria, a partire dal pareggio contro la Roma. Una situazione che mette in bilico la posizione di Roberto D’Aversa, alla cui squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

