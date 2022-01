Basket | Serie A1 2021 2022 | Brescia annienta Brindisi per 88-67

Advertising

zazoomblog : LIVE – Trieste-Reggio Emilia 40-33 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Reggio #Emilia #40-33… - sportface2016 : #Basket | #SerieA1: la Germani #Brescia annienta l'Happy Casa #Brindisi per 88-67 - tvoggi : BASKET SERIE B, LA VIRTUS ARECHI ESPUGNA MOLFETTA Che nessuno si sorprenda, non più. Perché la Virtus Arechi Salern… - ilbassanese : Serie B: La Civitus Allianz Vicenza sbanca Olginate e raggiunge il quinto posto - MRB_it : ?? | Risultati e classifica dopo la 15a Giornata del campionato di Serie B/D #MondoRossoBlù #MRB #Basket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

... e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide diA1 in diretta streaming video . Per le altre informazioni utili, come il tabellino ...Fortitudo Kigili Bologna batte GeVi Napoliper 86 - 89 nella sfida valida per la quattordicesima giornata dellaA1 2021/2022 di, portando a casa un'altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Jordan Parks , che mette a segno 40 punti, i quali non bastano per regalare la ...Brescia sconfigge per 88-67 Brindisi nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 2021/2022 di basket.Sconfitta a Brescia per l’Happy Casa Brindisi. Passivo pesante, di 21 punti, per una formazione pesantemente condizionata nel recente periodo dal corona. In classifica del campionato di pallacanestro ...