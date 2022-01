Barù, gli autori lo riprendono per non aver seguito le regole (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Gli autori del GF Vip riprendono Barù Barù, in queste ultime ore, è stato rimproverato dagli autori del Grande Fratello Vip per non aver seguito delle istruzioni che gli avevano appena dato. Il concorrente si trovava in cucina per preparare da mangiare e stava parlando con Kabir. Sappiamo che quest’ultimo non ha una grande padronanza L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 gennaio 2022) Glidel GF Vip, in queste ultime ore, è stato rimproverato daglidel Grande Fratello Vip per nondelle istruzioni che gli avevano appena dato. Il concorrente si trovava in cucina per preparare da mangiare e stava parlando con Kabir. Sappiamo che quest’ultimo non ha una grande padronanza L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

barustanaccount : RT @Etnematarepsid: Se sapessi come ti guarda, come vorrebbe toccarti, ma non si sente adatto a te, come gli cambi l umore quando ci sei, c… - Giorgia22795717 : RT @thisordinata: questo discorso>> tutti gli altri. barù è letteralmente una delle persone più speciali in quella casa e mi dispiace per c… - vholdmeniall : RT @BluStanza: Barú :Vorrei fare un brindisi a kabir perche è un grande uomo vorrei parlare con te più spesso perché so che potrei imparare… - Masiram96 : RT @thisordinata: questo discorso>> tutti gli altri. barù è letteralmente una delle persone più speciali in quella casa e mi dispiace per c… - dubitansmulier : RT @nikihoranr: ieri sera mentre guardavo la diretta ho adorato il discorso di baru e il fatto che abbia difeso le sue idee e non si sia ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù gli Gf Vip, Katia Ricciarelli perdona Davide Silvestri: 'Non provo rancore' ... a suo dire scherzando, e Barù , le hanno dato della 'vecchietta', suscitando la reazione stizzita ... Di tutta risposta Katia Ricciarelli gli ha risposto: 'Che brutto st****o! Maleducato, questa non te ...

GF Vip, Nathaly e Jessica si 'contendono' Barù: come finirà? Le due gieffine avrebbero puntato gli occhi su Barù. Come finirà? Chi conquisterà il suo cuore? Argomenti trattati Nathaly e Jessica Barù, il massaggio 'Hot' Nathaly e Jessica Barù, la confessione della showgirl a Sophie Codegoni ...

... a suo dire scherzando, e, le hanno dato della 'vecchietta', suscitando la reazione stizzita ... Di tutta risposta Katia Ricciarelliha risposto: 'Che brutto st****o! Maleducato, questa non te ...Le due gieffine avrebbero puntatoocchi su. Come finirà? Chi conquisterà il suo cuore? Argomenti trattati Nathaly e Jessica, il massaggio 'Hot' Nathaly e Jessica, la confessione della showgirl a Sophie Codegoni ...