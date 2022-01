Bar | la tazzina di caffè al bancone potrebbe raggiungere 1 | 50 euro

(Di domenica 16 gennaio 2022) Scoppia in Italia il caro-colazione. È l'allarme lanciato da Assoutenti, che segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di, cappuccino e cornetti presso i bar della penisola. "Stiamo ricevendo negli ultimi giorni numerose segnalazioni da parte dei consumatori che denunciano aumenti dei prezzi dell’espresso, ma anche dei cappuccini e dei dolci lievitati, consumati al banco o ai tavoli dei bar di tutta Italia – spiega Assoutenti – Incrementi dei listini di pochi centesimi di, ma che vengono immediatamente avvertiti dai cittadini che ogni giorno si recano in uno degli oltre 160mila bar presenti in Italia". Segui su affaritaliani.it

... ma che vengono immediatamente avvertiti dai cittadini che ogni giorno si recano in uno degli oltre 160milapresenti in Italia'. Secondo l'analisi di Assoutenti, a confermare i rincari dei prezzi ......al dettaglio " avverte Truzzi " La classica colazione con cappuccino e cornetto consumata al... Per la classicadi caffè espresso, invece, i listini potrebbero passare dagli attuali 1,09 ...Il caffè al bar è già arrivato a costare fino a 1,50 euro, ma il prezzo potrebbe salire per tutta la colazione, pasta e cappuccino inclusi. La denuncia arriva da Assoutenti, che segnala rincari diffus ...Stangata sulla colazione al bar, fino a 1,50 euro per un caffè. L'allarme di Assoutenti: pesano i rincari bollette e aumenti materie prime ...