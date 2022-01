(Di domenica 16 gennaio 2022) Le parole del tecnico del Palermo Silvio, in merito alla ripresa del campionato di Serie C e della sua nuova avventura in rosanero.

Advertising

Mediagol : Baldini: “Felici? Arrivo perfetto. I tifosi vogliono i risultati, portano entusiasmo” - Mediagol : Palermo, Baldini ci sta pensando: Felici e Doda già in campo contro il Catanzaro? - ILOVEPACALCIO : Il Palermo è nel futuro: Baldini ci sta pensando, Felici e Doda in campo a Catanzaro - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Palermo, Mattia Felici: «Che bello essere tornato. Baldini mi farà crescere» - PalermoToday : Palermo, il ritorno di Felici: “Baldini uno tosto, i miei vecchi compagni quasi tutti positivi al Covid'… -

Ultime Notizie dalla rete : Baldini Felici

Mediagol.it

A centrocampo De Rose e Odjer mentre Silipo, Luperini esi sono piazzati alle spalle di Soleri. Nella seconda si sono visti Buttaro, Valente, Doda, Accardi, Marconi e Santana. Adesso...collauda il 4 - 2 - 3 - 1 in vista del Catanzaro La squadra prosegue la preparazione allo ... Silipo, Luperini ealle spalle della punta avanzata Soleri. Valdifiori lascia il Pescara, ...Le parole del tecnico del Palermo Silvio Baldini, in merito alla ripresa del campionato di Serie C e della sua nuova avventura in rosanero.Felici, Doda, Silipo e Buttaro si candidano ad essere protagonisti di questo girone di ritorno con Silvio Baldini in panchina ...