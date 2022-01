Avanti un altro | Bonolis senza parole | non era mai successo prima

(Di domenica 16 gennaio 2022) Momento esilarante adun. Il concorrente del game show porta in studio il suo curioso portafortuna e la reazione di Paolonon si fa attendere. Mediaset ExtraL’inizio del 2022 ha visto il ritorno di uno dei game show più seguiti della televisione italiana.unè ormai un programma fisso per il palinsesto di Canale 5, dove l’azienda Mediaset punta sull’accoppiata formata da Paoloe Luca Laurenti dal 2011. Con i loro immancabili “botta e risposta” esilaranti. Dopo oltre dieci anni di messa in onda, il programma non ha mai perso quella sua originalità che piace tanto al pubblico di Canale 5. Un quiz televisivo anomalo, dove non solo i concorrenti sono in competizione tra di loro, ma c’è ampio spazio a momenti e siparietti di ...

Advertising

dariofrance : Dopo #G20Cultura un altro passo avanti dell’Italia nella salvaguardia del patrimonio culturale e nel contrasto al t… - meteosergio1 : L'articolo di #Travaglio è condivisibile, ma un conto è chiudere un occhio ed accettare di fare un governo per tira… - smilypapiking : RT @Renzoseccia: il mondo va avanti parlando di altro, ma quello che sta succedendo in #Ucraina tra Russia e USA, è sempre più simile a que… - IoNascoQui : Salernitana – Lazio 0-3 Sarri: “Ho allenato centrocampisti di altissimo livello. Sergio rientra fra questi. Immobil… - ale_rugge : Avanti un altro. #PresidenteDellaRepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro

Ma la realtà èda quel che pensiamo sia e il film è un viaggio nel sotterraneo, nella cantina ... Accanto a lui, le donne risaltano per aver fatto già un passo in, sono più risolte, ...... per il centrocampista ora impegnato in Coppa d'Africa si sarebbe fattoil Valencia ... "Stupito per Oliveira, abbiamo bisogno di lui" CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI Un...Momento esilarante ad Avanti un altro. Il concorrente del game show porta in studio il suo curioso portafortuna. Ecco la reazione di Bonolis.Con il tempo, però, la situazione non è cambiata, come spiegato dall'ex Bonas di Avanti un altro. A Verissimo, la showgirl calabrese ha raccontato le difficoltà che spesso le sono capitate, trovandosi ...