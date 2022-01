Australian Open | Djokovic inserito nel programma della prima giornata

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - rtl1025 : ?? 'L'#AustralianOpen è molto più importante di qualunque giocatore'. Sono le parole di Rafa #Nadal sulla situazione… - GuidoDeMartini : ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere per… - infoitsport : Gli Australian Open senza Djokovic - Style - Open_gol : Finita l'udienza sul ricorso di Djokovic: attesa l'udienza in mattinata -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Il programma del primo giorno dell'prevede nella sessione serale lo scontro tra Novak Djokovic e il connazionale Miomir Kecmanovic. Ma per avere la certezza che il numero uno del ranking mondiale del tennis potrà ...... si è aggiornata in vista della sentenza che arriverà entro la mattinata italiana (in Australia sono 10 ore avanti), comunque prima dell'avvio ufficiale degli, in programma domani. ...La Corte federale australiana, chiamata ad esprimersi sull'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto, si è aggiornata in vista della sentenza che dovrebbe arrivare ...Nuove rivelazioni e una positività nascosta dal tennista. L'Australia ha deciso per la linea dura contro il giocatore no-vax: è in stato di fermo. Domenica la nuova sentenza ...