Australian Open 2022 | il presidente serbo accusa | “Hanno maltrattato il n 1 del mondo per 11 giorni”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Sono molte le reazioni dopo la decisione della Corte federalea di rigettare il ricorso di Novak Djokovic contro la cancellazione del visto. Il n.1 delper questo lascerà il territorioo e non potrà disputare gli. Come scritto dal sito web The Age, il tennistapartirà dalle 22.30 orae (le 12.30 italiane) su un volo Emirates Airways, destinazione Dubai. Grande delusione da parte sua circa la sentenza, l’esperienza vissuta e soprattutto il fatto di non poter difendere il titolo dell’anno passato e dare la caccia al 21° Major in carriera. A esprimere vicinanza a Nole è stato ilAleksandar Vucic. Il premier, dopo averto quello ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - DantRoby : RT @pills_ofscience: #Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Visto cancellato e niente Australian Op… - daronmk : RT @PercheCazzo: #Djokovic Perché ha perso il ricorso definitivo, e quindi non giocherà gli australian open. -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Adesso è ufficiale : Novak Djokovic non potrà partecipare agli. La Corte Federale ha infatti dato ragione al ministro dell'immigrazione, che venerdì scorso aveva annullato il suo visto per motivi di interesse pubblico. Il 34enne serbo rimarrà in ...E poi: ' La forte politica di protezione dei confini dell'Australia ha fatto sì che fossimo al sicuro durante la pandemia, il che è risultato in uno dei più bassi tassi di mortalità, con i maggiori ...Novak Djokovic è stato escluso ufficialmente dagli Australian Open. Al suo posto giocherà un tennista italiano, Salvatore Caruso.La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Djovak Djokovic, che non è vaccinato, che ha così perso la battaglia per evitare l’espulsione dall’Australia dopo che il Govern ...