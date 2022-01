Australia, Novak Djokovic espulso. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo (Di domenica 16 gennaio 2022) L’attesa è finita e la decisione è stata presa. Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Il tennista, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare di essere buttato fuori dal paese dopo che il governo ha annullato il suo visto per la seconda volta per motivi di salute pubblica. I giudici della Corte federale hanno respinto all’unanimità il suo appello a rimanere nel Paese per difendere il titolo all’Australian Open che si aprono domani. “La decisione del tribunale è che la richiesta sia respinta con le spese legali a carico del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) L’attesa è finita e la decisione è stata presa.saràdall’. Lahaildel1 al. Il, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare di essere buttato fuori dal paese dopo che il governo ha annullato il suo visto per la seconda volta per motivi di salute pubblica. I giudici dellahannoall’unanimità il suo appello a rimanere nel Paese per difendere il titolo all’n Open che si aprono domani. “La decisione del tribunale è che la richiesta sia respinta con le spese legali a carico del ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Novak Djokovic è stato arrestato dalle autorità di frontiera australiane - fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - FabioTraversa : RT @rtl1025: ?? Novak #Djokovic ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dall'#Australia. La Corte federale ha respinto all'unanimità… - giugrfl : RT @ciancianella: È finita! Ora per davvero. Novak Djokovic ha perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato dall’Australia. G… -