Australia e Guyana, per Saipem due nuovi contratti da 1,1 miliardi di dollari (Di domenica 16 gennaio 2022) Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti offshore in Australia e in Guyana, per un valore complessivo di 1,1 miliardi USD. Per quanto riguarda il primo contratto, Saipem ha ricevuto da Woodside, in qualità di operatore in nome e per conto di Scarborough Joint Venture, la Notice to Proceed (NTP) per un contratto relativo al progetto Scarborough. Saipem porterà a termine l’installazione e il rivestimento della export trunkline del gasdotto che collegherà il giacimento di gas di Scarborough con il corrispondente impianto onshore. Il giacimento di gas di Scarborough si trova nel bacino di Carnarvon, al largo dell’Australia occidentale e sarà sviluppato grazie a nuovi impianti offshore collegati a un secondo treno GNL ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022)si è aggiudicata dueoffshore ine in, per un valore complessivo di 1,1USD. Per quanto riguarda il primo contratto,ha ricevuto da Woodside, in qualità di operatore in nome e per conto di Scarborough Joint Venture, la Notice to Proceed (NTP) per un contratto relativo al progetto Scarborough.porterà a termine l’installazione e il rivestimento della export trunkline del gasdotto che collegherà il giacimento di gas di Scarborough con il corrispondente impianto onshore. Il giacimento di gas di Scarborough si trova nel bacino di Carnarvon, al largo dell’occidentale e sarà sviluppato grazie aimpianti offshore collegati a un secondo treno GNL ...

