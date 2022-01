Australia 1 – Djokovic 0 | risultato definitivo Il serbo sarà espulso dal paese

Leggi su velvetmag

(Di domenica 16 gennaio 2022) La decisione è arrivata alle 7:53 ore italiane: la Corte Federalena ha respinto all’unanimità l’appello di Novakcontro il ritiro del visto. Il tennista deve lasciare l’e non può partecipare all’n Open, il primo major della stagione 2022 che prenderà il via domani. Novakv Minister for Immigration has been transferred from the @FCFCOA to the Federal Court of. The hearing listed before Justice O’Callaghan at 10:15am AEDT tomorrow, Sat 15 Jan 2022, will be live streamed on our YouTube channel – https://t.co/7r473YrQRS pic.twitter.com/ifc72Kpsjt — Federal Court of(@fedcourtau) January 14, 2022 Le posizioni nel dibattimento Il governono ha mantenuto il punto sul caso ...