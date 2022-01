Aumentano gli autobus ad Ardea, dal Comune 30mila euro per il Tpl: tutti i dettagli (Di domenica 16 gennaio 2022) Ardea – Dal Comune di Ardea 30mila euro per aumentare gli autobus in città. Sono stati raddoppiati i mezzi dedicati al trasporto scolastico per gli alunni di Ardea che frequentano le scuole superiori a Pomezia. La scelta di aumentare le linee si è resa necessaria per fronteggiare l’emergenza pandemica e rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid. I nuovi autobus, infatti, sono più grandi e permettono di usufruire dell’80 percento dei posti a disposizione. La ditta che gestisce il servizio, contattata da ilfaroonline.it, ha spiegato che gli studenti, fino a poco tempo fa, avevano a disposizione pochi autobus per le entrate e le uscite a scuola ma con l’implementazione dei nuovi mezzi le corse sono raddoppiate e permetteranno ai ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 gennaio 2022)– Daldiper aumentare gliin città. Sono stati raddoppiati i mezzi dedicati al trasporto scolastico per gli alunni diche frequentano le scuole superiori a Pomezia. La scelta di aumentare le linee si è resa necessaria per fronteggiare l’emergenza pandemica e rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid. I nuovi, infatti, sono più grandi e permettono di usufruire dell’80 percento dei posti a disposizione. La ditta che gestisce il servizio, contattata da ilfaroonline.it, ha spiegato che gli studenti, fino a poco tempo fa, avevano a disposizione pochiper le entrate e le uscite a scuola ma con l’implementazione dei nuovi mezzi le corse sono raddoppiate e permetteranno ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano gli Kiev, prove che dietro attacco informatico c'è Mosca ...che ha preso di mira diversi siti governativi del Paese nei giorni scorsi mentre aumentano le ... "Gli ucraini danno la colpa di tutto alla Russia, anche del maltempo nel loro Paese", ha aggiunto. .

Risiko Quirinale, rischio rinvio: Letta continua le sue trame silenziose, Draghi fa la sfinge, Conte all'angolo Nel Pd aumentano gli anti - Mario e cresce il fronte per la rielezione di Sergio Mattarella. Bell'ambientino. I "giovani turchi' di Matteo Orfini agitano le acque per un Mattarella - bis. Tira aria ...

Aumentano gli attacchi informatici: come proteggersi? Punto Informatico Leggero aumento delle vendite, nel terzo trimestre +2,1% rispetto al 2020 Indagine di Camere di commercio e Unioncamere. Iper, super e grandi magazzini confermano dei dati in .... Covid 19, con un clima di incertezza ancora non superato. In attesa dello sviluppo della situa ...

Omicron-Delta, cosa può succedere a marzo. Ma spunta l'allarme sangue La speranza è che si arrivi entro un paio di mesi all'immunità di gregge e forse chiudere la fase più drammatica della pandemia Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico S ...

