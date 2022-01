Aulla, viadotto crollò nel 2020: completata la campata centrale del nuovo ponte: 102 metri per 530 tonnellate di peso (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas) ha comunicato con una nota il completamento del varo della prima campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra, nel comune di Aulla, vicino a Massa Carrara. La nota specifica che le operazioni proseguiranno con l’assemblaggio e il varo delle altre tre campate per completare l’intero impalcato sul quale sarà poi realizzata la struttura e la pavimentazione. Il ponte, eretto sulla strada provinciale 70 che attraversa il fiume Magra, era crollato l’8 aprile 2020. Il 20 aprile la Procura di Massa Carrara aveva iscritto nel registro degli indagati 17 persone accusate a vario titolo di crollo e disastro colposo, tra cui dirigenti di Anas, che dal 2018 gestiva il viadotto, dirigenti della ex provincia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas) ha comunicato con una nota il completamento del varo della primadeldi Albiano Magra, nel comune di, vicino a Massa Carrara. La nota specifica che le operazioni proseguiranno con l’assemblaggio e il varo delle altre tre campate per completare l’intero impalcato sul quale sarà poi realizzata la struttura e la pavimentazione. Il, eretto sulla strada provinciale 70 che attraversa il fiume Magra, era crollato l’8 aprile. Il 20 aprile la Procura di Massa Carrara aveva iscritto nel registro degli indagati 17 persone accusate a vario titolo di crollo e disastro colposo, tra cui dirigenti di Anas, che dal 2018 gestiva il, dirigenti della ex provincia di ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Aulla, viadotto crollò nel 2020: completata la campata centrale del nuovo ponte: 102 metri per 530 tonnellate di peso… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Aulla, viadotto crollò nel 2020: completata la campata centrale del nuovo ponte: 102 metri per 530 tonnellate di peso… - fattoquotidiano : Aulla, viadotto crollò nel 2020: completata la campata centrale del nuovo ponte: 102 metri per 530 tonnellate di pe… -