ATP su Novak Djokovic | “Uno dei più grandi campioni | decisione da rispettare Raccomandiamo la vaccinazione”

(Di domenica 16 gennaio 2022)è stato espulso dall’Australia e non potrà giocare gli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. Il fuoriclasse serbo dovrà abbondare il Paese al termine di una vicenda che ha tenuto banco nelle ultime due settimane: la Corte Federale gli ha ufficialmente negato il visto dopo una lunga querelle, legata al suo status di non vaccinato contro il Covid-19, e così il numero 1 al mondo dovrà rifare le valigie e tornare a casa senza poter difendere il titolo conquistato lo scorso anno., vincitore di venti Slam (il più titolato della storia al pari di Rafael Nadal e Roger Federer) e capace di imporsi per nove volte nella terra dei canguri, non è riuscito ad avere ragione e ha dovuto accettare il verdetto, anche se in modo ...